Проститься с известным педиатром Ниной Кондратьевой можно 14 октября 2021 года.

Проститься с известным педиатром Ниной Васильевной Кондратьевой можно 14 октября 2021 года.

Церемония прощания пройдет в Крестовоздвиженском храме Рязани по адресу: Рязань: улица Новоселов, 47. Начало церемонии в 11:00.

Нина Кондратьева скончалась на 76-м году жизни. Медицине она посвятила 50 лет.

За долгую профессиональную работу Нину Васильевну неоднократно награждали, в том числе почетными грамотами министерства здравоохранения РФ и губернатора Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!