ООО «Авангард»: Мы не сжигаем свою солому на окраине Рязани.

Поле, где 10 октября произошло возгорание стогов с соломой, действительно принадлежит ООО «Авангард». Об этом «КП-Рязань» сообщила пресс-служба организации. Сообщение о пожаре поступило в 17:17, на вызов приехала пожарная машина МЧС.

Версия о специальном сжигании соломы хозяйством отвергается. Это могло быть либо случайное возгорание, либо поджог. Но поскольку место это отдаленное, далеко от тропинок и дорог, получается, что люди специально туда подошли. Есть свидетельства, что там были подростки, но не факт, что они и поджигали.

Солома используется как подстилка в животноводстве, она подвозится ближе к скотным дворам, но несколько стогов просто не успели вывезти, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе бывшего Птичника за Окружной дорогой горят стога сена: «Дикий химический запах, вся вонь идет на Рязань. Работает МЧС, ждут воду, сказали… Не знаю, сколько [им] ждать воду. Вонища идет на Московский, на Дягилево, на весь город...» (читать подробнее).

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