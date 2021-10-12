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Политика12 октября 2021 13:23

Тарас Ставер получил освободившийся мандат Хубезова

Ставера выдвинули кандидатом от регионального отделения «Единая Россия»
Источник:kp.ru
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Заместитель генерального директора по работе с персоналом на заводе «Красное знамя» Тарас Ставер получил освободившийся мандат Дмитрия Хубезова. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Избирательной комиссии Рязанской области 11 октября.

Решение приняли на заседании комиссии №212. Тараса Ставера выдвинули кандидатом от регионального отделения «Единая Россия». На заседании ему вручили мандат депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва.

Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий первого заместителя председателя регионального парламента Дмитрия Хубезова, который стал депутатом Госдумы восьмого созыва.