Рязанцы не устают жаловаться на удушающую вонь в городе.

Рязанцы снова пожаловались на удушающую вонь в городе. За последние сутки на сайте мониторинга атмосферного воздуха зафиксированы обращения почти со всех районов Рязани.

Но чаще всего рязанцы жалуются на неприятных запах в микрорайонах Кальное и Дашково-Песочня. По словам местных жителей, в воздухе присутствуют резкие запахи гари, сероводорода, навоза и нефтехимии. Также запах гари чувствуется в Советском и Московском районах.

Раннее газоанализатор активистов движения «Дышим чистым» зафиксировал 20-кратное превышение диоксида серы в воздухе в Турлатове. Специалисты регионального минприроды, приехавшие на место через несколько часов, превышений в этом районе не обнаружили.

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