В серьезном ДТП под Рязанью пострадали трое детей.

Утром 11 октября в Рязанском районе на 60-м км автодороги Рязань – Спас-Клепики» произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 27-летняя местная жительница за рулем автомобиля Vortex Estina на скорости влетела в двигавшуюся в попутном направлении KIA Optima под управлением 43-летнего рязанца.

В результате дорожного происшествия пассажиры автомобиля Vortex - дети возрасте 5, 7 и 17 лет получили травмы.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Дорогу не поделили Vortex Estina и KIA Optima.

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