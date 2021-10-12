На окраине Рязани животное невиданной силы уничтожило курей и кроликов

Кто-то разрывает решетки и сетки, выламывает двери в клетки и сараи. Фото: Анастасия Лебедева.

В ночь на 11 октября в рязанском Дягилеве (военный городок) неизвестный зверь напал на домашних животных и убил их. Об этом сообщается в паблике «Дягилево ВКонтакте».

«Ночью на авиационных проездах в очередной раз объявился неизвестно кто. Зверь уже не в первый раз нападает на хозяйства, убивает кур, кроликов и другую живность. Он буквально разрывает решетки и сетки, выламывает двери в клетки и сараи. Роет подкопы под забором, а в слабых местах просто разламывает себе проход».

По словам автора сообщения, около отравленных приманок и капканов есть следы, но сами приманки не тронуты.

Люди гадают, кто бы это мог быть, хорек, лиса или стая бродячих собак. Фото: Анастасия Лебедева.

«Полиция разводит руками, посмотрели и зафиксировали и все. Чего мы ждем? Очередного нападения и человеческих жертв?» - задается вопросом Анастасия Лебедева.

В комментариях подписчики сошлись на трех версиях: хорек, лиса и стая бродячих собак. Кто-то обмолвился и о медведе… Но больше, все-таки, склоняются к тому, что такое могли учинить только озверевшие, бродячие псы.

В пользу этой версии говорит тот факт, что утром на авиационных проездах видели стаю бродячих собак, кроме того, с кролятника сдвинули плиту, весом в 30 кг. Ни лисе, ни хорьку такое не под силу.

Пострадавшим уже советуют обращаться в суд, подавать на префектуру, садовое товарищество и других, кто несет ответственность.

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