Полковника из Рязани Ивана Бахилова удалили с сайта МВД Адыгеи. Место министра вакантно.

Из раздела «руководство» на сайте МВД республики Адыгея удалили полковника из Рязани Ивана Бахилова. Теперь эта должность остается вакантной. Исполняет обязанности министра уроженец аула Джерокай полковник Махмуд Тлюстангелов.

По предварительным данным, Ивана Бахилова отправили в отставку. Якобы 5 октября рязанский полицейский написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

По-прежнему в СМИ рассматриваются несколько возможных причин его ухода: неблагонадежность, подозрение во взятке, «финансовая история», личные обстоятельства (читать подробнее).

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В социальных сетях бурно обсуждают приезд в республику Ивана Бахилова. Многие считают, что через годик-другой рязанец станет генералом и вернется на родину (подробнее).

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