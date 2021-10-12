В шести районах Рязанской области 12 октября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 октября в шести (6) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово, село Долгинино, село Мурмино, село Семкино — с 03:00 до 20:00;

- село Вышетравино, поселок Денежниково, деревня Климантино, деревня Матвеевка, деревня Слободка, село Тарасово, деревня Ялино (СНТ) — с 10:00 до 13:00;

- село Коростово, деревня Выселки — с 10:00 до 17:00;

- село Кораблино — с 10:00 до 16:00;

- деревня Аксиньино, деревня Глядково, село Дашки-2, деревня Сорокино — с 13:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Гребнево — с 08:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Новопанское, деревня Волшута, деревня Наумовка — с 09:00 до 17:00;

- деревня Горбатово, деревня Иваньково, поселок Красная Звезда, деревня Курлышево, деревня Наталинка, деревня Толмачевка, деревня Арсеньево, село Маково, деревня Маковские Выселки, поселок Некрасово — с 14:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Черная Речка — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00;

- село Жокино, деревня Большая Лубянка, поселок совхоза «Смена» — с 11:00 до 16:00.

Пронский район:

- поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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