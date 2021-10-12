Рязанские водители пожаловались на аварийные деревья, ветви которых приходится объезжать. Фото: PROгород.

Рязанцы жалуются на аварийные деревья по улице Сережина гора. В первую очередь недовольны водители, которые вынуждены на узкой дороге объезжать свисающие ветки. Кроме того, это портит эстетический вид города, сообщает портал PROгород.

«Узкая дорога без освещения, ветки приходится эти объезжать. Ощущение не города, а глухой деревни. Хотелось бы, чтобы коммунальные службы обратили на данную проблему внимание и приняли меры», - написал в редакцию один из автомобилистов.

В дирекции благоустройством города журналистам сообщили, что на данный момент в Рязани работает всего одна бригада вальщиков аварийных деревьев. Но заявку по уборке (ее можно оставить на сайте администрации) рассмотрят в штатном режиме. По данным чиновников, штатный режим составляет – один-два дня.

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