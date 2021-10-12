Главврач БСМП призвал рязанцев не расслабляться, пандемию еще не победили.
Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Виктор Филимонов обратился к рязанцам с просьбой, беречь себя и окружающих в связи с рапространением коронавируса. Главврач сожалеет, что ковид все еще остается непобежденным.
«И [только] от нас с вами зависит, как скоро нам удастся побороть пандемию. Сейчас не время расслабляться и забывать про установленные правила безопасности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте мест массового скопления людей, не пренебрегайте самым главным – вакцинацией. Это сейчас наиболее надежный метод борьбы с коронавирусной инфекцией».
Кроме того, Филимонов напомнил, что в случае плохого самочувствия необходимо оставаться дома, вызвать врача и помнить, что лечиться можно только под контролем специалистов.
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