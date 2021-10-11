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Происшествия11 октября 2021 19:30

На Северной окружной перевернулся автомобиль

Движение на участке затруднено
Источник:kp.ru
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ДТП случилось в Борках напротив гипермаркета «Лента». Фото: vk.com/voditelrzn62 | Андрей Крутов

ДТП случилось в Борках напротив гипермаркета «Лента». Фото: vk.com/voditelrzn62 | Андрей Крутов

В Рязани на Северной окружной перевернулся автомобиль. Соответствующий ролик появился в группе «Подслушано у водителей Рязани». Также подписчики поделились фотографиями.

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Перевертыш на Северной окружной в Рязани
Перевертыш на Северной окружной в Рязани
Источник - vk.com/voditelrzn62 Илья Мартынов

По словам очевидцев, инцидент произошел в Борках напротив гипермаркета «Лента» 11 октября около 17:00. В региональном УМВД уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 19:00 движение на участке было все еще затруднено.