ДТП случилось в Борках напротив гипермаркета «Лента». Фото: vk.com/voditelrzn62 | Андрей Крутов

В Рязани на Северной окружной перевернулся автомобиль. Соответствующий ролик появился в группе «Подслушано у водителей Рязани». Также подписчики поделились фотографиями.

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По словам очевидцев, инцидент произошел в Борках напротив гипермаркета «Лента» 11 октября около 17:00. В региональном УМВД уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 19:00 движение на участке было все еще затруднено.