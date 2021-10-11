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Общество11 октября 2021 19:20

В каких рязанских деревнях появится 4G, решат голосованием

За год с 2020-го будут подключать по 19 малых населенных пунктов
Источник:kp.ru
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В Рязанской области будут подключать к сетям 4G по 19 малых населенных пунктов в год. Каких именно, решат голосованием через Госуслуги, сообщает пресс-служба областного правительства.

«За 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%», - заявили в кабмине.

Голосование проходит до 15 ноября среди тех, кто имеет подтвержденную учетную запись и постоянно зарегистрирован в Рязанской области. Также власти предлагают вариант направить письмо в Минцифры России с указанием ФИО, адреса регистрации и деревни/села-кандидата.