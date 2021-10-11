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Общество11 октября 2021 18:44

В Рязани перевозчик отказался от маршрута № 91

Свидетельство на перевозки прекратит действовать через 90 дней
Источник:kp.ru
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ООО «РТК Возрождение» перестанет обслуживать маршрут №91. Фото: администрация Рязани.

ООО «РТК Возрождение» перестанет обслуживать маршрут №91. Фото: администрация Рязани.

В Рязани перевозчик отказался от маршрута №91 («ТРЦ М5 Молл – мкр. № 1 (Д-П)»). Об этом сообщил общественный совет при управлении транспорта администрации Рязани.

Со ссылкой на управление в совете пояснили, что 5 октября перевозчик ООО «РТК Возрождение» подал в мэрию заявление. В нем организация попросила остановить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 91, которое должно было действовать до 29 марта 2025 года.

Исходя из существующих норм закона, свидетельство прекратит действовать по истечении 90 дней с даты поступления заявления. Продолжится ли выпуск машин на маршрут и проведут ли городские власти новый конкурс, администрация Рязани пока не уточняла.