Рязанской области выделено дополнительно более 242 млн руб. на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году одобрено выделение Рязанской области дополнительно 242 млн. 450,7 тыс. руб. на субсидии в целях софинансирования этой ежемесячной денежной выплаты

Выплаты предусмотрены Указом Президента Российской Федерации и предназначены для семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно. 8 октября на заседании Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований были определены конкретные цифры помощи каждому субъекту РФ. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров:«Средства регионам выделяются по поручению Президента Российской Федерации. Решение Комиссии подписано, Правительство РФ рассматривает такие вопросы в оперативном порядке, и, соответственно, регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время», - сказал Андрей Макаров.

«Выделенные Рязанской области средства будут незамедлительно направлены на поддержку очень важной для нас категории граждан. Затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для региона очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима»,- заявил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.