В Рязанской области прекратятся ночные заморозки, но начнутся дожди

Со среды в Рязанскую область вернутся дожди. В четверг же прогнозируются обильные осадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликован прогноз для Рязанской области на 12 октября, а также предварительный прогноз на 13-14 октября. По данным филиала Гидрометеоцентра, со среды погода начнет меняться.

Во вторник же она будет примерно такой же, как в предыдущие дни. Ночью по области 2…-3, днем +10…+15. Причем в Рязани в светлое время суток температура не опустится ниже +13. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Начало октября получилось сухим или с незначительными осадками. 13 октября местами может вернуться небольшой дождь. А 14 октября, если предварительный прогноз верен, лить будет и ночью, и днем, причем местами сильно. Ветер усилится до 5-10 м/с и 6-11 м/с. Ночные заморозки на какое-то время прекратятся, и температура будет сугубо выше ноля (при сохранении дневной).