Убийца рязанской журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет строго режима.
11 октября вынесли приговор убийце рязанской журналистки Жанны Шепляковой. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Рязани.
Виновным признали супруга погибшей Алексей Шеплякова. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима. Также суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей стороны на сумму 1 млн рублей.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
Жанну Шеплякову убили 15 января. Тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранами обнаружили в ее квартире на улице Гоголя. Практически сразу определили подозреваемого в убийстве. На тот момент у Жанны были серьезные конфликты с ее 37-летнем мужем Алексеем.
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