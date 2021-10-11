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Происшествия11 октября 2021 18:06

Убийца рязанской журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет строго режима

Также суд обязал выплатить пострадавшей семье один миллион рублей
Источник:kp.ru
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Убийца рязанской журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет строго режима.

Убийца рязанской журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет строго режима.

11 октября вынесли приговор убийце рязанской журналистки Жанны Шепляковой. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Рязани.

Виновным признали супруга погибшей Алексей Шеплякова. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима. Также суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей стороны на сумму 1 млн рублей.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Жанну Шеплякову убили 15 января. Тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранами обнаружили в ее квартире на улице Гоголя. Практически сразу определили подозреваемого в убийстве. На тот момент у Жанны были серьезные конфликты с ее 37-летнем мужем Алексеем.

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