Подрядчик вновь не успевает сдать в срок Наташин парк в Рязани

Подрядчик вновь не успевает сдать в срок Верхний городской парк в Рязани.

11 октября Верхний городской парк Рязани (Наташин парк) посетила комиссия, в составе которой были депутаты городской и областной Дум, чиновники, а самое главное - руководители подрядной организации. Все они пришли, чтобы проконтролировать ход благоустройства парка.

Сроки неоднократно переносились, и в последний раз объект сдать «под ключ» подрядчик обещал к началу ноября. Но во время проверки обнаружилось, что ряд работ в Верхнем городском парке пока далеки от завершения. Так, рабочие не закончили установку новой ограды, не до конца уложили тротуарную плитку на дорожках.

В общем, комиссия вновь обнаружила ряд недоделок и отставание по срокам.

«Результаты неутешительные. Завтра будем собирать всех заинтересованных лиц и еще раз планировать ежедневный объем работ, чтобы за две недели закончить этот объект», – заявил депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев.

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