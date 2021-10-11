В Рыбном рецидивистка украла у школьницы крестик и цепочку

В Рыбном рецидивистка украла у 10-летней школьницы золотые крестик и цепочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Накануне в полицию обратился папа девочки. Он рассказал, что прямо у школы к дочке подошла их 20-летняя родственница. Она попросила у ребенка золотую цепочку с крестиком буквально полчаса. Сказала, что собирается купить в подарок кулон, и хочет подобрать его к этой цепочке. Школьница поверила и отдала украшение вместе с крестиком, но вещи так и не вернули.

Оперативники установили, что в последнее время девушка злоупотребляла спиртным, а ранее ее уже судили за кражу. Кроме того, в настоящее время она подозревается в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Рецидивистку задержали, ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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