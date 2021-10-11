Минприроды не зафиксировало превышение диоксида серы в воздухе в Турлатове.
Лаборатория регионального минприроды проверила воздух в Турлатове после обращения активистов «Дышим чистым». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным чиновников, с 12:40 по 14:00 превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Параллельный мониторинг газоанализатором активистов также показал, что результаты замеров соответствуют гигиеническим нормативам.
Ранее активисты сообщили, что зафиксировали двадцатикратное превышение диоксида серы в 10:31, а местные жители пожаловались на резкое ухудшение самочувствия (читать подробнее).
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