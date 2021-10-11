Рязанка, которая выгуливала собаку на поводке, не выходя из машины, попала на видео.

Девушка-водитель, которая выгуливала собаку на поводке, не выходя из Toyota Camry, попала на видео. Ролик выложили в telegram-канале Ru_CHP.

«Добрый день, дело происходит на загородной трассе. За рулем девушка. Что ею двигало, непонятно, но это издевательство над животным, считаю. Страна должна знать своих героев», - написал анонимно автор сообщения.

Большинство комментаторов посчитали, что данный поступок, действительно, издевательство над собакой, но нашлись и те, кто смог понять даму:

«Собака вывалялась в г.. или дохлятине, и жалко салон. Вот что у нее в голове. Вроде не гонит, собака не волочится. Небезопасно, но понять можно», - написала одна из девушек.

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