В Рязанской области COVID-19 унес жизнь 95-летнего ветерана

В понедельник, 11 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть еще девяти человек от COVID-19.

В список попали двое мужчин – 69 лет и 95 лет, а также семь женщин – 45 лет, 54 года, 59 лет, 69 лет, 79 лет, 80 лет, 82 года. Все они скончались в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1206 человек.

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