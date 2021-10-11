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Общество11 октября 2021 15:51

В Рязанской области резко подскочила заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога на 31,9%
Источник:kp.ru
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В Рязанской области на минувшей неделе, 4-10 октября, эпидемический порог по ОРВИ оказался превышен на 31,9%. В Рязани превышение составило 26,8%. О таких результатах мониторинга сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Преимущественно болели дети до 14 лет. Случаи гриппа не регистрировались», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Интересно, что неделей ранее Роспотребнадзор известил о превышении эпидпорога на 13% по региону и на 22,2% в Рязани. То есть в последние семь дней наблюдался резкий рост заболеваемости ОРВИ.