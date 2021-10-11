Рыбак, утонувший в Шиловском районе, был пьян

Следственный комитет поделился с «КП-Рязань» подробностями гибели 70-летнего рыбака в Шиловском районе. По предварительным данным, двое жителей села Березово приехали вечером 10 октября порыбачить на реку Тырницу. Оба были пьяны.

Один из них находился на берегу, другой был в лодке – рыбачил. В какой-то момент приятель отошел к машине, а когда вернулся, то увидел только лодку, друга в ней не было.

«Около часа он поискал товарища, побегал вдоль берега, а потом вызвал полицию. Только сегодня около полудня тело пожилого мужчины извлекли из воды, - рассказывает следовать по особо важным делам Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Наталья Тюрина. – На трупе видимых следов криминального характера не обнаружено. В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося».

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