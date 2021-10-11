Рязанские полицейские сожгли 20 кг наркотиков

Рязанские полицейские сожгли более 20 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Запрещенные вещества уничтожили в плавильной печи на одном из рязанских предприятий. В огонь отправили около 10 кг синтетических веществ и более 10 кг растительных наркотиков. В процедуре также участвовали представители минздрава и минприроды.

Как пояснили в ведомстве, наркотики изъяли при личных досмотрах задержанных граждан, автотранспорта и мест происшествий. По делам, где они являлись вещественными доказательствами, к настоящему времени приняты судебные решения. Наркотрафиканты, изготовители, сбытчики и содержатели наркопритонов наказаны.