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Происшествия11 октября 2021 15:37

Рязанские полицейские сожгли 20 кг наркотиков

Процедура проходила в одном из рязанских предприятий
Источник:kp.ru
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Рязанские полицейские сожгли более 20 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Запрещенные вещества уничтожили в плавильной печи на одном из рязанских предприятий. В огонь отправили около 10 кг синтетических веществ и более 10 кг растительных наркотиков. В процедуре также участвовали представители минздрава и минприроды.

Как пояснили в ведомстве, наркотики изъяли при личных досмотрах задержанных граждан, автотранспорта и мест происшествий. По делам, где они являлись вещественными доказательствами, к настоящему времени приняты судебные решения. Наркотрафиканты, изготовители, сбытчики и содержатели наркопритонов наказаны.