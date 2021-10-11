Конокрада из Рязанской области поймала тамбовская полиция

Тимур Переев поблагодарил полицию за отличную работу. Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области.

Фермер из села Новоспасское Тамбовской области Тимур Переев заявил о том, что ночью неизвестные похитили у него трех лошадей кабардинской породы общей стоимостью около трехсот тысяч рублей. Именно эту цифру назвал хозяин скакунов.

Служебная собака взяла след и вывела оперативно-розыскную группу к селу Чернышевка, что в 25 километрах от места кражи. Там в отстойнике лошадей и обнаружили. В ходе дальнейших розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого жителя Рязанской области.

Оперативники установили, что конокрад собирался на арендованном грузовике вывезти из Тамбовской области похищенных скакунов для перепродажи в других регионах. Лошади были изъяты и возвращены первомайскому фермеру Перееву.

В отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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