Рязанский митрополит раскритиковал пересылаемые в соцсетях поздравления

Митрополит Марк призвал поздравлять друг друга своими словами, а не пересылать открытки. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался насчет открыток, пересылаемых в социальных сетях. На вопрос о таком способе поздравлять друг друга с православными праздниками служитель церкви ответил в эфире епархиального радио.

«Очень много картинок стало. Наверное, вы получаете их в праздники. Как правильно православным поздравлять друг друга с праздником через телефон?», - спросил слушатель.

Митрополит отметил, что лучше сказать или написать что-то от сердца, своими словами, и это будет гораздо ценнее. Говоря же об открытках с поздравлениями, он их довольно резко раскритиковал:

«Очень много мусора. Получаешь порой картинки, и хочется сказать, зачем вы эту низкопробную продукцию пересылаете друг другу?», - поделился своими мыслями священнослужитель.

По мнению митрополита Марка, желают друг другу одного и того же – здоровья, любви, счастья и «прочих, как правило, мирских благ».

«Нет, чтобы пожелать спасения, просвещения души или чего-то такого», - считает архиерей.

Также не по душе митрополиту и примитивная форма пересылаемых открыток, то есть масса текста, наложенного на изображение.