В Рязанской области пройдет общее родительское собрание

14 октября в Рязани пройдет общее родительское собрание, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Онлайн-трансляция начнется в 18:00 в правительственной группе ВКонакте «Рязанская область». Организаторы расскажут о государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов, что включает в себя ГИА, какие предметы будут обязательны в 2022 году.

Также чиновники в прямом эфире ответят на вопросы в комментариях. Вопросы уже сейчас можно задать сразу под анонсом собрания.

В ведомстве отметили, что трансляцию можно будет потом посмотреть в записи, если по каким-то причинам не удалось присутствовать онлайн.

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