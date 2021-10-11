На «путинские» выплаты Рязанской области выделили 242 млн рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанской области выделили более 242 млн рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, так называемых – путинских выплат.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований посчитала, что Рязанской области нужно выделить 242 млн 450,7 тысяч рублей на субсидии для софинансирования ежемесячной выплаты.

Как сообщили региональные власти, деньги незамедлительно направят на поддержку «очень важной категории граждан».

- Затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для Рязанской области очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима, – заявил губернатор Николай Любимов.

Ранее сообщалось, что рязанские чиновники очень неохотно расстаются с деньгами для выплат женщинам, которые подходят под эту категорию. Приходится вмешивать прокуратуру и суд (читать подробнее).

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