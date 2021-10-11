Нападение медведя на человека около рязанского села Деулино оказалось фейком. Коллаж: Ольга Курчевская.
Вечером 8 октября по рязанским СМИ и соцсетям разнеслась новость: под Деулино на человека напал медведь! То, что эти хищники вновь появились в Рязанской области – факт неоспоримый. Но чтобы дошло до нападения на человека…
«КП-Рязань» 10 октября заехала в Деулино.
- Если бы случилось такое ЧП, все село уже бы стояло на ушах, - поделилась с нашим корреспондентом продавщица местного магазина Людмила, - а так ничего не слышно. Полиция приезжала в пятницу, опрашивала. То, что в округе медведь бродит, мы знаем – многие находили его следы и экскременты.
- А где их видели?
- В лесу на другом (левом – Авт.) берегу Пры, в северо-восточном направлении.
В администрации Заборьевского сельского поселения, к коему относится село Деулино, также сказали, что о нападении медведя на человека на их территории им ничего неизвестно.
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