Нападение медведя на человека около рязанского села Деулино оказалось фейком. Коллаж: Ольга Курчевская.

Вечером 8 октября по рязанским СМИ и соцсетям разнеслась новость: под Деулино на человека напал медведь! То, что эти хищники вновь появились в Рязанской области – факт неоспоримый. Но чтобы дошло до нападения на человека…

«КП-Рязань» 10 октября заехала в Деулино.

- Если бы случилось такое ЧП, все село уже бы стояло на ушах, - поделилась с нашим корреспондентом продавщица местного магазина Людмила, - а так ничего не слышно. Полиция приезжала в пятницу, опрашивала. То, что в округе медведь бродит, мы знаем – многие находили его следы и экскременты.

- А где их видели?

- В лесу на другом (левом – Авт.) берегу Пры, в северо-восточном направлении.

В администрации Заборьевского сельского поселения, к коему относится село Деулино, также сказали, что о нападении медведя на человека на их территории им ничего неизвестно.

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