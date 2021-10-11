Частный детектив возмутилась новостями рязанских СМИ после поисков Елены Логуновой.

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая занимается делом пропавшей рязанки Елены Логуновой, возмутилась публикациями в СМИ.

«Почитала новости Рязани по прошедшим поискам Лены. Узнала много интересного: содрала денег с мамы Лены, устроила шоу, дала какие-то дикие комментарии по детям, пиарюсь. Даже комментировать не буду», – высказалась Шумякина у себя на странице в Инстаграм.

Раннее она поблагодарила рязанцев за помощь во время поисков 9 октября и пообещала, что работы будут продолжаться до тех пор, пока пропавшая не будет найдена.

9 октября в Рязани прошли масштабные поиски Елены Логуновой. Руководила поисками как раз частный детектив из Москвы. Именно по маршруту, который она указала, и шли около 60 добровольцев (читать подробнее, что нашли поисковики).

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