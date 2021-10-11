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Общество11 октября 2021 13:19

Частный детектив возмутилась новостями рязанских СМИ после поисков Елены Логуновой

По словам Екатерины Шумякиной, ее обвинили в пиаре, организации шоу и вымогании денег с мамы пропавшей рязанки
Источник:kp.ru
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Частный детектив возмутилась новостями рязанских СМИ после поисков Елены Логуновой.

Частный детектив возмутилась новостями рязанских СМИ после поисков Елены Логуновой.

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая занимается делом пропавшей рязанки Елены Логуновой, возмутилась публикациями в СМИ.

«Почитала новости Рязани по прошедшим поискам Лены. Узнала много интересного: содрала денег с мамы Лены, устроила шоу, дала какие-то дикие комментарии по детям, пиарюсь. Даже комментировать не буду», – высказалась Шумякина у себя на странице в Инстаграм.

Раннее она поблагодарила рязанцев за помощь во время поисков 9 октября и пообещала, что работы будут продолжаться до тех пор, пока пропавшая не будет найдена.

9 октября в Рязани прошли масштабные поиски Елены Логуновой. Руководила поисками как раз частный детектив из Москвы. Именно по маршруту, который она указала, и шли около 60 добровольцев (читать подробнее, что нашли поисковики).

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