Касимовцы организовали свалку около усадьбы Баркова. Фото: Екатерина Вулих.
Жители Касимова организовали свалку около усадьбы Баркова. Об этом рассказала журналистка Екатерина Вулих в группе «Рязань Народный контроль».
По словам девушки, около памятника культуры кто-то бросил два древних дивана.
«Уважаемые власти, але! Не очень верится в то, что вы приметесь восстанавливать объект культурного наследия (который просрали – именно так, больше не могу подобрать слова), но хоть приберитесь на своей набережной. Для этого даже тендер разыгрывать не надо», – возмутилась Вулих.
Дом Барковых сгорел 19 ноября 2020 года. Местные жители считают, что его подожгли специально.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!