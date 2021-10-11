Касимовцы организовали свалку около усадьбы Баркова. Фото: Екатерина Вулих.

Жители Касимова организовали свалку около усадьбы Баркова. Об этом рассказала журналистка Екатерина Вулих в группе «Рязань Народный контроль».

По словам девушки, около памятника культуры кто-то бросил два древних дивана.

«Уважаемые власти, але! Не очень верится в то, что вы приметесь восстанавливать объект культурного наследия (который просрали – именно так, больше не могу подобрать слова), но хоть приберитесь на своей набережной. Для этого даже тендер разыгрывать не надо», – возмутилась Вулих.

Дом Барковых сгорел 19 ноября 2020 года. Местные жители считают, что его подожгли специально.

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