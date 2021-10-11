В поликлинике №11 в Рязани образовалась огромная очередь. Фото: podslushano_ryazan.
В рязанской поликлинике №11 образовалась огромная очередь в регистратуру. Фотографию из медицинского учреждения выложили в социальных сетях.
«Очередь только для того, чтобы вызвать врача на дом. По телефону дозвониться невозможно абсолютно», - написала автора сообщения.
В комментариях подписчики согласились с автором поста и подтвердили, что в 11-ю поликлинику невозможно дозвониться.
«Не можем целый час дозвониться в 11-ю поликлинику. По всем номерам - везде занято», - написал один из рязанцев.
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