В поликлинике №11 в Рязани образовалась огромная очередь. Фото: podslushano_ryazan.

В рязанской поликлинике №11 образовалась огромная очередь в регистратуру. Фотографию из медицинского учреждения выложили в социальных сетях.

«Очередь только для того, чтобы вызвать врача на дом. По телефону дозвониться невозможно абсолютно», - написала автора сообщения.

В комментариях подписчики согласились с автором поста и подтвердили, что в 11-ю поликлинику невозможно дозвониться.

«Не можем целый час дозвониться в 11-ю поликлинику. По всем номерам - везде занято», - написал один из рязанцев.

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