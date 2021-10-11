Из реки в Шиловском районе извлекли тело мужчины

11 октября в Шиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По крайней мере, именно в понедельник около полудня его тело извлекли водолазы.

Трагедия произошла недалеко от села Березово Шиловского района. По всей видимости, мужчина погиб в водах реки Тырницы.

В настоящее время на месте происшествия работает Шиловское МСО СУ СК России по Рязанской области. Следователю предстоит установить личность мужчины, точную причину его смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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