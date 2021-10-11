Умер бывший директор Рязанского музыкального колледжа Александр Грущин

Бывший директор Рязанского музыкального колледжа Александр Грущин ушел из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает министерство культуры Рязанской области.

Заслуженный работник культуры РФ Александр Грущин проработал в Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых ровно полвека с 1961 года. Спустя пять лет он стал заместителем директора по учебной работе, а в 1975-м уже возглавии учебное заведение.

Люди, которые под его началом обучались музыкальным премудростям, затем оканчивали ведущие вузах, играли и играют в именитых оркестрах, становились преподавателями, руководителями коллективов.

Также об Александре Федоровиче пишут, что он стоял у истоков создания рязанского симфонического оркестра, сам выступал дирижером и имеет в этом качестве большой авторитет среди музыкального сообщества.