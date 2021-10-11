11 октября Рязанская область повторила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

11 октября в Рязанской области выявлено 164 новых случаев COVID-19. Это повторение суточного рекорда за всю историю пандемии, который был зарегистрирован несколькими днями ранее – 8 октября. Таким образом, всего в регионе подтверждено 43 952 случая заболевания коронавирусом.

Поправились за сутки 162 человека. Всего коронавирусную инфекцию перенесли 40 520 рязанцев.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Внесено еще 10 фамилий. По официальным данным, жертвами коронавирусной инфекции в Рязанской области стали 1206 человек.

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Среди них 31-летняя девушка и 47-летний мужчина (подробности).