ДТП случилось на улице Совхозной в поселке Чучково. Фото: 62.мвд.рф

10 октября в Рязанской области пожилые люди на мопеде попали в смертельное ДТП. Столкновение с легковушкой произошло в поселке Чучково, сообщает региональное УМВД.

Трагедия случилась примерно в 12:30 у дома №11 на улице Совхозной. Управлявший мопедом Motoland 67-летний мужчина, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра при повороте налево. Как следствие в мопед врезался ВАЗ-2110 под управлением 51-летнего жителя Чучковского района.

«В результате происшествия 66-летняя пассажирка мопеда от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Водитель Motoland госпитализирован, а водителю «десятки» медицинскую помощь оказали на месте.

Водителя и пассажирку мопеда госпитализировали. 66-летняя женщина скончалась в больнице. Фото: 62.мвд.рф

В мопед врезалась попутная легковушка. Фото: 62.мвд.рф

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