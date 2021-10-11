ДТП случилось на улице Совхозной в поселке Чучково. Фото: 62.мвд.рф
10 октября в Рязанской области пожилые люди на мопеде попали в смертельное ДТП. Столкновение с легковушкой произошло в поселке Чучково, сообщает региональное УМВД.
Трагедия случилась примерно в 12:30 у дома №11 на улице Совхозной. Управлявший мопедом Motoland 67-летний мужчина, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра при повороте налево. Как следствие в мопед врезался ВАЗ-2110 под управлением 51-летнего жителя Чучковского района.
«В результате происшествия 66-летняя пассажирка мопеда от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», - рассказали в пресс-службе УМВД.
Водитель Motoland госпитализирован, а водителю «десятки» медицинскую помощь оказали на месте.
Водителя и пассажирку мопеда госпитализировали. 66-летняя женщина скончалась в больнице. Фото: 62.мвд.рф
В мопед врезалась попутная легковушка. Фото: 62.мвд.рф
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