Под Рязанью уничтожили более 4 тысяч кг просроченной молочки Тырновского завода. На фото обезличенное молоко. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязанской области уничтожили более 4 тысяч кг молочной продукции, сообщает управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, 23 сентября во время во проверки в ООО «Тырновский молочный завод» специалисты вместе с прокуратурой установили, что на предприятии хранится пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, а также молокосодержащий напиток и другая продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, на складах находился «подконтрольный товар с отсутствием на маркировке информации о дате его изготовления».

По предписанию Россельхознадзора, продукцию в количестве 4428 кг изъяли из оборота, а потом уничтожили. В ближайшее время прокурор Шиловского района должен принять соответствующие меры по факту выявленных нарушений.

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