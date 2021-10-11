В Рязани долг физлица взыскали с государства из-за бездействия приставов

УФССП по Рязанской области ничего не предпринимало для взыскания долга с 2012 года, и это бездействие признано незаконным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани государство понесло прямой ущерб из-за бездействия сотрудников областного УФССП. Часть долга, которую не взыскали приставы-исполнители, по решению Советского районного суда должна быть оплачена из казны Российской федерации.

Еще в 2012 году ООО «Центр Строй» отсудила у частного лица неосновательное обогащение на сумму на более 1 млн рублей. Эти деньги фирма перечислила по договору купли-продажи башенного крана, который ответчик в итоге не подписал и кран не передал.

Первое исполнительное производство пристав прекратил 25 мая 2018 года «в связи с невозможностью установления местонахождения должника или его имущества». В 2019 году изменился взыскатель – вместо ООО «Центр Строй» в этой роли стал выступать нынешний истец. Тогда исполнительный лист вновь принудительно передали приставам, но в 2020 году производство прекратили вновь с той же формулировкой.

Тем временем должник, и в этом легко убедиться с помощью любой поисковой системы, на самом деле был у всех на виду. С 2014 по 2019 год он был генеральным директором ООО «ПромНедрресурс» и официально заработал больше 470 тыс. рублей. На половину дохода (свыше 230 тыс. рублей) можно было обратить взыскание, но приставы этого не сделали. Их бездействие признано незаконным, и теперь по чужим счетам должно расплатиться государство.

«В остальной части требований о взыскании ущерба и компенсации морального вреда отказано», - сообщает пресс-служба Советского районного суда.