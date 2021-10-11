За пятницу и выходные в списки жертв COVID-19 Рязанской области внесли еще 28 человек

8-10 октября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 28 человек.

В пятницу, 8 октября, в летальный список внесли фамилии шести женщин – 31 год, 65 лет, 69 лет, 70 лет, 80 лет (все скончались в июле), 87 лет (скончалась в августе). А также четырех мужчин – 53 года (скончался в июле), 67 лет (скончался в августе), 69 лет и 77 лет (оба скончались в июле).

В субботу, 9 октября, список пополнили семь женщин – 63 года, 68 лет, 70 лет, 74 года, 74 года, 84 года, 86 лет (все скончались в июле). А также трое мужчин – 47 лет, 67 лет, 74 года (все скончались в июле).

В воскресенье, 10 октября, печальную статистику пополнили две женщины – 67 лет и 74 года (скончались в июле). А также шестеро мужчин – 56 лет, 66 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года, 83 года.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в Рязанской области стали 1196 человек.