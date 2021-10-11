Ночью на Оке в Рязани задержали браконьера с рыбой и острогой

Ночью на Оке омоновцы задержали браконьера с рыбой и острогой.

Ночью в Рязани на Оке задержали 34-летнего браконьера, который ловил рыбу с помощью колющего орудия - остроги. Такой способ добычи рыбы запрещен законодательством.

Задерживали мужчину сотрудники ОМОН рязанского Росгвардии и полицейские из линейного отдела. Кроме запрещенного орудия лова у браконьера изъяли семь экземпляров речной рыбы.

Кстати, с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года в Рязанской области запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах. За нарушение этих правил грозит штраф. Физлица заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, должностные – от 20 до 30 тысяч, а юридические уже от 100 до 200 с конфискацией судна и орудий добычи (читать подробнее).

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