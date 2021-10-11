Рязанка пожаловалась на тараканов в детской больнице. Фото: Виктория Журавлева.
Рязанка Виктория Журавлева пожаловалась на тараканов в детской больнице. Соответствующий пост она разместила в группе «Подслушано в Рязани».
Речь идет о рязанской девятой детской больнице на Садовой, 30. На кадрах видно, что насекомые совершенно не боятся пациентов и спокойно перемещаются по душевой комнате.
«Лежим с детьми в 9-й детской больнице! На улице Садовой. Тут тараканы, отвратительное отношение к пациентам! Не советую!» - написала женщина в социальных сетях.
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