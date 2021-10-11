Только через прокурора и суд рязанка добилась от чиновников «путинских» выплат на малолетнего ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соцзащита отказалась выплачивать рязанке ежемесячное денежное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, так называемые – «путинские» выплаты. В дело вмешалась прокуратура, а потом и суд.

Первый суд установил, что в июне 2020 года женщина обратилась в отдел по Московскому району Рязани управления социальной защиты населения с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на своего четырехлетнего сына. Но чиновники соцзащиты, рассмотрев заявление, отказали ей в этом праве, сославшись на то, что в заявлении были недостоверные сведения о месте жительства заявителя.

Выяснилось, что на момент обращения в соцзащиту женщина была зарегистрирована в Челябинской области, а с декабря 2017 года она и ее сын уже жили в Рязани, где зарегистрировались соответствующим образом.

Молодая мама обратилась в прокуратуру за помощью, которая потребовала от чиновников устранить нарушение и оказать социальную поддержку. Но соцзащита отказалась выполнять требование прокурора, поэтому тому не оставалось ничего, как подать в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил все требования, указав, что под местом жительства понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Основополагающим принципом при назначении пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет является место жительства детей, а отсутствие регистрации по месту жительства не должно ограничивать права на получение мер социальной поддержки. Кроме того, на территории Челябинской области женщина не получала эту выплату.

Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал Управление социальной защиты населения Рязанской области назначить и выплатить женщине ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года по месту фактического проживания истца и ее ребенка в Рязани.

Чиновники были неумолимы и подали жалобу в Рязанский областной суд, который оставил ее без удовлетворения.

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