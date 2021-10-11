Три ребенка пострадали в ДТП с Vortex и Kia под Рязанью

ДТП случилось утром 11 октября на дороге Спас-Клепики – Рязань. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Утром 11 октября на дороге Спас-Клепики – Рязань произошла авария, в которой пострадали три ребенка. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, примерно в 7:30 в Рязанском районе столкнулись автомобили Vortex и Kia Optima.

«В результате происшествия травмы получили трое детей, находившиеся в автомобиле Vortex», - рассказали «КП-Рязань» в полиции.

Причиной столкновения автоинспекторы считают несоблюдение дистанции одним из водителей. Проверка по факту ДТП продолжается.

Как отмечается, ранее на том же участке дорогу не поделили Audi и грузовая «Газель». К счастью, обошлось без пострадавших.

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