В госпиталях Рязанской области находится 651 пациент с COVID-19

В госпиталях Рязанской области получает лечение 651 пациент с COVID-19. Таковы данные оперативной группы по состоянию на вечер 10 октября.

Большая часть людей из тех, кому потребовалось госпитализация, находится в состоянии средней степени тяжести. Таких 460 человек. У 49 состояние удовлетворительное.

Состояние остальных 142 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 из них.

Другие люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болеющие в легкой форме, лечатся на дому.

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