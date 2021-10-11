В госпиталях Рязанской области находится 651 пациент с COVID-19

В госпиталях Рязанской области получает лечение 651 пациент с COVID-19. Таковы данные оперативной группы по состоянию на вечер 10 октября.
Большая часть людей из тех, кому потребовалось госпитализация, находится в состоянии средней степени тяжести. Таких 460 человек. У 49 состояние удовлетворительное.
Состояние остальных 142 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 из них.
Другие люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болеющие в легкой форме, лечатся на дому.
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