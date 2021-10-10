На окраине Рязани горят стога сена – химическая вонь идет в город.

На окраине Рязани горят стога сена. Об этом в паблике НРВК сообщил его администратор Иван Крестьянинов. Впрочем, сам он не смог сказать с точностью, что конкретно горит, но отметил «дикий химический запах».

«Пожар в районе бывшего Птичника за Окружной дорогой. Позвонил в МЧС, сказали, что эти поля относятся к «Авангарду». Я не знаю, что горит… дикий химический запах, вся вонь идет на Рязань. Работает МЧС, ждут воду, сказали… Не знаю, сколько [им] ждать воду. Вонища идет на Московский, на Дягилево, на весь город...» - сказал Крестьянинов.

По словам блогера, неизвестные регулярно жгут эти тюки с 17:00 до 05:00.

«Каждый день там вот такая светомузыка. Звоню в МЧС, говорят "наши там работают". Приезжаю, вижу машину, экипаж. Никто ничего не тушит», - заключил блогер и посоветовал всем [читающим пост] обратиться в прокуратуру по поводу загрязнения воздуха и поджога.

Смотреть видеосюжет Огромный пожар на окраине Рязани - горят стога сена

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!