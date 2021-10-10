В Рязани остановят работу предприятий, работники которых не привьются от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что грозит руководителям предприятий, если 80% их работников не будут в обязательном порядке привиты от коронавируса. Опергруппа рязанского правительства со ссылкой на Роспотребнадзор указала, что «санкции за нарушение законодательства могут предусматривать меры вплоть до приостановления деятельности организации на срок до 90 суток».

«Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения», - указали чиновники.

Ранее сообщалось, что в Рязани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса (рассказываем, кого уволят без прививки).

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