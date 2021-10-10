В девяти районах Рязанской области 11 октября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
11 октября в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- поселок Рязанские Сады — с 08:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Александрово — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Красное, село Никольское — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Береговая Погореловка, поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Пустополье (Водокачка) — с 09:00 до 13:00;
- село Желудево, село Куземкино, село Сановка, село Березово — с 09:00 до 17:00;
- деревня Ореховка, деревня Некрасовка, деревня Крыловка, деревня Сергиевка-1, заброшенная деревня Смирновка, деревня Красный Хутор, заброшенный поселок Красная Ольховка — с 09:00 до 18:00;
- село Красный Холм — с 13:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Сумбулово — с 09:00 до 17:00;
- село Выползово, село Петровичи — с 10:00 до 14:00;
- село Агламазово — с 10:00 до 16:00;
- село Панино — с 12:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Высокое — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Поляны — с 09:00 до 13:00;
- село Казарь, село Коростово — с 10:00 до 17:00;
- село Заборье, деревня Лопухи, деревня Полково — с 13:00 до 18:00;
- село Семкино — с 14:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Выселки, деревня Малышево, деревня Ситьково, деревня Синьково, деревня Железницы, деревня Бариново, деревня Бортники, деревня Бойчицы, деревня Тайчины, село Большое Жоково, деревня Малое Жоково, деревня Щекотово, село Филиппово — с 10:00 до 17:00;
- город Рыбное (частично) — с 10:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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