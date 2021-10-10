В девяти районах Рязанской области 11 октября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 октября в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- поселок Рязанские Сады — с 08:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Александрово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Красное, село Никольское — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Береговая Погореловка, поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Пустополье (Водокачка) — с 09:00 до 13:00;

- село Желудево, село Куземкино, село Сановка, село Березово — с 09:00 до 17:00;

- деревня Ореховка, деревня Некрасовка, деревня Крыловка, деревня Сергиевка-1, заброшенная деревня Смирновка, деревня Красный Хутор, заброшенный поселок Красная Ольховка — с 09:00 до 18:00;

- село Красный Холм — с 13:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Сумбулово — с 09:00 до 17:00;

- село Выползово, село Петровичи — с 10:00 до 14:00;

- село Агламазово — с 10:00 до 16:00;

- село Панино — с 12:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Высокое — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Поляны — с 09:00 до 13:00;

- село Казарь, село Коростово — с 10:00 до 17:00;

- село Заборье, деревня Лопухи, деревня Полково — с 13:00 до 18:00;

- село Семкино — с 14:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Выселки, деревня Малышево, деревня Ситьково, деревня Синьково, деревня Железницы, деревня Бариново, деревня Бортники, деревня Бойчицы, деревня Тайчины, село Большое Жоково, деревня Малое Жоково, деревня Щекотово, село Филиппово — с 10:00 до 17:00;

- город Рыбное (частично) — с 10:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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