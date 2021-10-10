Рязанцев 11 октября ждет комфортная осенняя погода с 15 градусами тепла Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 11 октября, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данных синоптиков.

В понедельник ветер будет переменный, порывами до семи метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -5...0 градусов, днем +10...+15 градусов.

«Биолого-социальная обстановка на территории Рязанской области находится под контролем, а эпидемиологическая обстановка соответствует среднемноголетним значениям», - говорится в сообщении ГУ МЧС.

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