Несовершеннолетним рязанцам запретили посещать торговые центры без родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 по 25 октября несовершеннолетним рязанцам запрещено находиться в торгово-развлекательных центрах, а также в зданиях, строениях, сооружениях и торговых помещениях без сопровождения родителей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Причина, по которой ввели подобную норму – распространение коронавирусной инфекции.

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