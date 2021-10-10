Поиски Елены Логуновой продолжатся, но уже в других районах Рязани.

Масштабный поиск 26-летней рязанки Елены Логуновой обязательно продолжится, правда уже в других районах города. Накануне искали в районе Сысоева, в том числе – Сысоевского кладбища. Все предполагаемые улики, либо информация, которая может помочь следствию, передана в соответствующие структуры.

«Не нужно думать, что ищут только добровольцы, да еще под руководством частного детектива, а все остальные бездействуют, - сказал «КП-Рязань» один из сотрудников правоохранительных органов. - Работают все. Если бы считалось, что искать нужно в районе Сысоевского кладбища, то туда бы направили профессиональных поисковиков, а не телевизионщиков».

Утром 9 октября в Рязани возобновились активные поиски пропавшей Елены Логуновой. Под словом «активные» нужно понимать прочесывание леса с привлечением добровольцев (узнайте, что нашли во время поиска Елены Логуновой).

Последние поиски организовала частный детектив Екатерина Шумякина, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым в ее исчезновении (читать подробнее).

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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